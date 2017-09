Het is wel wennen voor cabaretier Jörgen Raymann. In zijn eerste grote toneelstuk, Vastgoed BV, mag hij niet improviseren. „Als ik in een solovoorstelling even een zijweg in wil stappen, kan dat”, lacht hij. „Maar in een serieus toneelstuk wordt het mij niet in dank afgenomen. Ik moet mij echt heel strikt aan de teksten houden. Het is zo’n rare gewaarwording om eens niet als mijzelf op het podium te staan.”