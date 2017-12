Ⓒ ANP Kippa

AMSTERDAM - De kerstspecial van All You Need is Love was zondagavond het best bekeken tv-programma. 2,3 miljoen mensen zagen op RTL4 hoe Robert ten Brink geliefden van heinde en verre voor de feestdagen herenigde. Daarmee haalde de uitzending de eerste plaats in de top tien van kijkcijfers, meldt Stichting KijkOnderzoek maandag.