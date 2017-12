Nieuwe beschuldiging Dr Phil: zendtijd in ruil voor kopen behandelprogramma

Dr. Phil, ofwel Philip McGraw, blijkt samen met zijn zoon Jay eigenaar van een bedrijf dat het behandelprogramma Pad naar Herstel verkoopt. De behandeling houdt in dat deelnemers Dr. Phil in een virtual reality-omgeving ontmoeten, bijvoorbeeld in een bar of achtertuin, om te bespreken hoe ze triggers voor drank- of drugsmisbruik kunnen voorkomen.

Afkickklinieken die het ’Pad naar Herstel’-programma van de McGraw’s kochten en toepasten, kregen een aanbod voor een felbegeerde plek in Dr Phil. Er zouden deals worden gesloten die voor beide partijen aantrekkelijk zijn. Greg Horvath, maker van de documentaire The Business of Recovery, een documentaire waarin wordt getoond hoe klinieken miljarden verdienen aan de behandeling van verslaafden, vertelt de kranten dat het een grote impact heeft wanneer Dr. Phil een kliniek noemt in zijn programma. „Vergelijk het met Oprah die een boek aanbeveelt; je schiet meteen de stratosfeer in.”

Boost aan inkomsten

In een statement van de show zelf aan de STAT en The Boston Globe wijzen medewerkers erop dat er maar twee van de twintig klinieken die het herstelprogramma van Dr. Phil gebruiken, werden genoemd in de shows in 2017. Volgens hen worden er geen beloftes gedaan aan klinieken dat zij een plek in het programma krijgen. Ook staat het bedrijf dat het behandelprogramma verhandelt, zo zeggen zij, compleet los van het bedrijf dat de tv-show produceert. „Elke suggestie dat het verschijnen in de show van Dr. Phil te danken is aan de aankoop of het gebruik van zijn programma is onjuist”, aldus de verklaring.

Een klant van het behandelprogramma vertelt echter in het verhaal van de kranten dat de salesmanager van Pad naar Herstel, Jim Shriner, hem zei dat het simpelweg beschikbaar hebben van het programma en dat aan potentiële cliënten te kunnen tonen, een boost zal geven aan de inkomsten van zijn kliniek. Hij zou letterlijk gezegd hebben: „Het is onze taak om jullie telefoons te laten rinkelen, de opnames zullen vanzelf volgen.”

Vermiste tieners

En dat terwijl het bewuste programma ondanks de tot heden goede reputatie van Dr. Phil, mogelijk helemaal niet de beste methode is die een kliniek tot zijn beschikking heeft, schrijft de krant. Om maar een voorbeeld te geven: Dr. Phil noemde in een recente show de kliniek voor tieners, Inspiration for Youth and Families in Fort Lauerdale ’één van de beste van het land’. Eigenaresse Karen Corcoran Walsh is een terugkerende gast in zijn show.

Nader onderzoek door de kranten wijst uit dat het personeel van deze tienerkliniek de laatste twee jaar 180 keer melding heeft gedaan bij de politie van tieners die vermist raakten. Een van hen wist van buitenaf drugs te verkrijgen en een groep ontsnapte tieners overviel een dakloze man. Een woordvoerder van de show vertelde de media dat ’geen enkele afkickkliniek een vlekkeloos klachtenregister heeft’. De kliniek zelf heeft nog geen commentaar gegeven op dit verhaal.