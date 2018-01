Beroepszaak Frank Masmeijer in juni

In eerste aanleg stonden 47 beklaagden terecht in deze zaak, die eigenlijk uit drie samenhangende drugszaken bestaat. De rechters spraken celstraffen uit van in totaal 227 jaar cel en deelden boetes uit van bij elkaar 1,3 miljoen euro. Zeker dertig veroordeelden zijn in beroep gegaan. Het hof wil het dossier voor alle beklaagden samen behandelen op 7, 15 en 28 juni.

Hoewel Masmeijer na zijn veroordeling tot acht jaar cel al maanden achter de tralies had moeten zitten, is de ooit gevierde showmaster nog steeds vrij en lijkt hij iedereen te slim af te zijn: zolang hij maar geen voet zet op Belgische bodem of in landen als Frankrijk, die wel een uitleveringsovereenkomst met Brussel hebben, heeft Frank niets heeft te vrezen. De Nederlandse justitie heeft kennelijk moeite met het Belgische gevangenisbeleid en levert om die reden geen ingezetenen uit. Frank is niet de enige die daar handig de vruchten van plukt. In Amsterdam, waar hij nogal eens wordt gesignaleerd, maakt niemand hem wat.

Als showmaster maakte Masmeijer in de jaren tachtig naam. Met programma’s als Dinges en De Holidayshow kluisterde hij miljoenen kijkers aan de buis. Na zijn tv-carrière vertrok hij naar België en zette daar horecazaken op.