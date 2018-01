Gerard Ekdom wint Gouden Radioring

Gerard Ekdom Ⓒ ANP Kippa

Het radioprogramma Ekdom in de Ochtend van Gerard Ekdom heeft donderdagavond de Gouden RadioRing 2017 gewonnen, de jaarlijkse publieksprijs voor het beste radioprogramma. Tijdens het Radio Gala in Theater Gooiland in Hilversum reikte de burgemeester van Hilversum de prijs uit.