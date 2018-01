André van Duin: ’Geen carnavalskraker’

„Het is mijn liedje niet, het komt uit de serie De Luizenmoeder, en het was gewoon een grapje. In DWDD vragen ze wat je leukste fragment van de week was. Dat was voor mij deze serie en dit lied, en daar heb ik dan voor de grap een carnavalsversie van gemaakt.” In de hilarische en nu al mateloos populaire NPO-serie De Luizenmoeder zingt Juf Ank – de juf from hell - het liedje voor aanvang van elke les.

Van Duin kan zich wel voorstellen dat het liedje een eigen leven gaat leiden tijdens het komende carnaval (11-13 februari). „Het zal ongetwijfeld worden gespeeld door de dweilorkesten, en dat is vooral leuk voor de makers van het lied. Ik ga niet optreden en er komt geen plaatje van”, benadrukt hij.

André van Duin had in het verleden ’carnavalskrakers’ als Paard in de gang (1981) en Pizza (1993), waarbij moet worden aangetekend dat men onder de grote rivieren vooral lokale carnavalsmuziek speelt.