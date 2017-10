Johan Derksen twijfelt over stoppen bij VI

De goede band met Wilfred Genee en René van der Gijp is de reden dat de 68-jarige Derksen het moeilijk vindt om na dit seizoen er een punt achter te zetten. „Ik vind het lullig om die jongens in de steek te laten.”

De tijd dat de drie niet door één deur konden is voorbij. „Er waren inderdaad periodes dat we elkaar haatten en buiten de uitzendingen elkaar doodzwegen. Het waren ego-ruzies. En misschien dat we daarom nu dichter naar elkaar zijn toegegroeid. Ook de dood van René’s vriendin heeft veel met onze band gedaan. Het bekvechten is al een tijdlang over. De zenderbaas van RTL7 heeft in dat opzicht een ontzettend saai jaar achter de rug.”

Derksen weet waarom Voetbal Inside bij het publiek heftige reacties oproept. „Nou, ik vind het heerlijk om me te ergeren aan Peter R. de Vries die maar niet van het scherm is weg te meppen. Ik denk dat genoeg mensen om die reden naar mij kijken.” Voor het geval dat Derksen toch stopt met het programma, weet hij al een geschikte opvolger. „Wim Kieft zou prima op mijn plek kunnen. Jammer dat hij bij Ziggo Sport zit”, aldus Johan Derksen in het AD.