Johnny de Mol vroeg schoonvader om hand Anouk

De volgende dag plande Johnny zijn aanzoek. Daarbij kreeg hij hulp van Kiki, het dochtertje dat Anouk met haar ex kreeg. “Samen met haar dochter heb ik de hele dag voorbereid. Het was een volmondig ‘ja’.”

Kiki was Johnny wel te snel af, vertelde de presentator in De Coen en Sander Show. “Die kleine was mij voor. Anouk kwam binnen en zij zei: Johnny wil met je trouwen.” Johnny vertelde op 538 ook dat hij en Anouk “ergens volgend jaar” elkaar het jawoord willen geven.

“Ik ben zo blij met haar. Ik dacht: vastleggen die hap. Als je het weet, dan weet je het. Dit voelt zo goed”, jubelde Johnny. “Er komt een mooi feestje aan.”