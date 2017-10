Bar Refaeli bevallen van dochtertje

Het meisje werd geboren in het Ichilov ziekenhuis in Tel Aviv, zo meldt Channel Two News. Liv zoals Bar’s eerste dochter heet, maakt het goed en weegt 3.180 kilogram.

De 31-jarige Refaeli trouwde in september in Haifa met de tien jaar oudere zakenman Adi Ezra. Het Israëlische model, dat lange tijd samen was met Leonardo DiCaprio, zei eerder in interviews te dromen van ‘een groot joods gezin’. It's difficult to hug these days. #StuckInTheMiddle

A photo posted by Bar Refaeli (@barrefaeli) on Jul 16, 2016 at 8:33am PDT