1: Cristiano Ronaldo draagt nagellak

Cristiano Ronaldo staat bekend om zijn ijdele gedrag. Zo is zijn haar heilig en zit er dan ook nooit een plukje verkeerd. Maar ook zijn teennagels verzorgt hij goed.

2: Max Verstappen geniet van vakantie

Na de voor Max Verstappen succesvolle race op het circuit van Hockenheim in Duitsland, is het voor de Formule 1-coureur tijd voor een korte vakantie. En Max laat zich ook tijdens zijn korte break niet onbetuigd...

3: Naaktfoto's first lady

Hoewel Donald Trump overtuigd is dat Melania Trump een voorbeeldige first lady zal zijn, wordt dat door Amerikaanse media in twijfel getrokken na het uitlekken van bijzonder pikante foto's van de Sloveense schone.

4: Douwe ontkent relatie met 16-jarige Max

Douwe Bob heeft zich op Twitter uitgelaten over de mysterieuze dame waarmee hij op Kreta gespot is. Volgens de zanger is het absoluut niét de 16-jarige Max. Maar wie het wel is...

5: Gordon koopt huis in Amsterdam

Gordon heeft er een huis bij. De presentator en zanger heeft een woning gekocht in Amsterdam. Hij heeft al een stulpje in Blaricum.