Barbie laat zich toch niet betasten

Eerder was het de bedoeling dat bezoekers van het erotische evenement tegen betaling de meermaals vergrote voorgevel van de blondine mochten betasten. Samantha zegt tegen RTL de bezoekers wel alles te willen vertellen over siliconen.

Barbie bevestigde eveneens dat ze weer vrijgezel is. Na een onstuimig huwelijk met haar man Michael van der Plas, vond Barbie opnieuw liefdesgeluk bij pornoster Rolf Tangel. „De relatie met Rolf is voorbij. We waren goede vrienden, kregen een relatie en dat is nu klaar, want het werkt gewoon niet”, legt Samantha uit. „Ik heb nog dingen te verwerken uit mijn vorige relatie. Ik vermaak me nu wel met sporten, diëten en de kinderen”, zegt de realityster.

De scheiding met haar ex-man Michael is bijna rond, vertelt ze. Meer daarover is te zien in de realityserie Samantha en Michael scheiden ermee uit die RTL5 vanaf 5 november uitzendt.