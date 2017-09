Extra concert Roger Waters in Ziggo Dome

De verkoop van de kaarten voor de shows op 18 en 19 juni ging vrijdagochtend van start. De concerten zijn nu al bijna uitverkocht.

Waters doet Nederland aan in het kader van zijn Us + Them-tournee. „Het is een mix van dingen uit mijn lange carrière, dingen uit mijn jaren met Pink Floyd, wat nieuwe dingen. Zo’n 80 procent oud materiaal en 20 procent nieuw, maar het wordt allemaal door een algemeen thema verbonden. Het wordt een coole show, dat beloof ik je. Het wordt spectaculair, zoals al mijn shows”, aldus het creatieve brein achter Pink Floyd.