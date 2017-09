Peter Paul Muller accepteert nu wel Kalf

Muller won eerder een Kalf voor zijn bijrol in de komedie Gooische Vrouwen. Deze prijs accepteerde hij toen niet; de acteur stelde niet in prijzen te geloven en schonk het Kalf aan een kinderboerderij. Zijn Kalf voor Bram Fischer accepteerde hij wel. „Ik weet dat er een aantal vrienden van mij nu achter de computer zich zitten te verkneukelen hoe ik mij hieruit ga redden”, lachte Muller. „Want ik ben niet van de prijzen, toch sta ik hier vol trots.” Hij droeg de prijs uiteindelijk op aan de regisseur Jean van de Velde.

De keuze was opvallend; volgens veel kenners was Pierre Bokma in deze categorie veruit favoriet, voor zijn vertolking van een rouwende schrijver in Tonio. Daarnaast versloeg Muller Thomas Ryckewaert voor zijn rol in Waldstille.

Eenzame dood

De blanke advocaat Bram Fischer (gespeeld door Peter Paul Muller) behoedde Nelson Mandela in de jaren zestig voor de doodstraf. Mandela kreeg levenslang en werd dertig jaar later president van het land; Fischer moest zijn stoutmoedigheid met een celstraf en een eenzame dood bekopen.

De film deed het goed in de arthouse-bioscopen en wordt volgende maand voor het eerst in Zuid-Afrika vertoond, in het bijzijn van de dochters van Fischer en de enige nog levende collega die met de advocaat aan de zaak-Mandela werkte. Regisseur Jean van de Velde zal aanwezig zijn bij deze bijzondere vertoning.

Bij de uitreiking van de Kalveren ontpopt de western Brimstone zich tot nu toe als grote winnaar. De film van regisseur Martin Koolhoven kreeg tot nu toe vier beeldjes.