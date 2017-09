'Polanski wil weer naar festival in Zürich'

De veelbekroonde Polanski kwam acht jaar geleden in Zwitserland in de problemen toen hij op weg was naar Zürich om een oeuvreprijs in ontvangst te nemen. Hij werd vastgehouden vanwege seksueel misbruik. De VS wil de Amerikaans-Poolse regisseur vervolgen wegens seks met een minderjarige. Maar hij was de VS eind jaren zeventig ontvlucht voordat hij formeel werd bestraft.

Polanski, bekend van films als Rosemary's Baby, Chinatown en The Pianist, belandde in Zwitserland twee maanden in de gevangenis, gevolgd door een aantal maanden onder huisarrest in Gstaad. Uiteindelijk besloten de autoriteiten hem niet uit te leveren.