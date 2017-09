Ivo Niehe krikt kijkcijfers kalvergala op

Ivo Niehe Ⓒ Hollandse Hoogte

Met 833.000 kijkers heeft Ivo Niehe de kijkcijfers van het Gala van de Nederlandse Film bijna verviervoudigd. Vorig jaar trok de uitreiking van de Gouden Kalveren 212.000 kijkers met een live-uitzending op NPO 2. Dit jaar was de uitreiking verwerkt in de TV Show. Alleen de uitreiking van de belangrijkste Gouden Kalveren in de categorieën Beste Acteur, Beste Actrice en Beste Film was live te zien bij Ivo Niehe.