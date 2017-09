Chaos bij optreden Boef

De spanning liep soms zelfs zo hoog op, dat agenten meerdere keren moesten ingrijpen om vechtende fans uit elkaar te halen, schrijft De Utrechtse Internet Courant.

Eerder was er al besloten om het gratis optreden, dat plaats zou vinden in winkelcentrum Hoog Catharijne vanwege een opening van een sneakerwinkel, om veiligheidsredenen te verplaatsen naar TivoliVredenburg. Dit zorgde voor extra drukte, want er waren tientallen jongeren die hoopten een gratis kaartje te bemachtigen, terwijl deze al waren uitverkocht.

Boef, die eigenlijk Sofiane Boussaadia heet, is onder andere bekend van het nummer Habiba. Ook raakte hij in opspraak door zijn vlogs, waarbij hij agenten beledigde. Later zei hij daarover met ’de kennis van nu’ die filmpjes niet gemaakt te hebben.