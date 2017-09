Stones spelen Johan Cruijff Arena plat

Naast alle bekende nummers hadden Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood en Charlie Watts nog wat verrassingen in petto. Zo was daar een fraaie versie van Shine A Light van het veelgeprezen album Exile On Main Street en speelde Mick gitaar bij You Can’t Always Get What You Want.

Hits die voorbij kwamen waren Brown Sugar, Start Me Up, Sympathy For The Devil en Paint It Black. Vanzelfsprekend sloegen ze Satisfaction niet over.

Ajax

Mick en Keith hadden het prima naar de zin en maakten wat praatjes met het publiek. Keith zei „thank you very Dutch” en Mick vroeg hoe het met het Nederlandse voetbal ging. Met name was hij geïnteresseerd in Ajax en dat leverde boegeroep op.

Voordat de Stones het podium betraden was het publiek in de stemming gebracht door De Staat. Over twee weken is de band weer terug in ons land. Dan staat een optreden in het Arnhemse Gelredome op het programma.