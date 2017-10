Vanavond laatste keer LIST…

Liesbeth List met Renée van Wegberg. Ⓒ Hollandse Hoogte

LIESBETH LIST staat, na het noodgedwongen afkondigen van haar afscheid, vanavond nog een keer in de schijnwerpers. Tegen de verwachtingen in zal zij toch aanwezig zijn op de première van de musical over haar leven in Koninklijk Theater Carré. Dramatischer kunnen zelfs in een schouwburg de zaken niet samenvallen: de eerste voorstelling van deze reeks wordt haar laatste keer in een theater…