Jason Aldean reageert op schietpartij bij zijn optreden

De 40-jarige Aldean was een van de headlines op het Route 91 Harvest Country Festival, een driedaags openluchtfestival met tientallen optredens van countryartiesten. „Vanavond was verschrikkelijk. Ik weet nog niet wat ik moet zeggen, maar ik wilde jullie laten weten dat ik en mijn crew veilig zijn. Mijn gedachten en mijn gebeden zijn bij iedereen die slachtoffer is geworden”, aldus Aldean via Instagram. „Mijn hart doet pijn dat dit is gebeurd op een plek waar mensen komen op een leuke avond te hebben.”

De zanger was met zijn laatste nummer bezig toen iemand in de buurt van het Mandalay Bay Hotel begon te schieten. Op een filmpje van een festivalbezoeker is te zien dat de zanger nog even na het horen van de schoten door bleef zingen. Daarna rende hij direct het podium af.

Volgens ABC News, die iemand van Jasons team heeft gesproken, is de countryzanger ongedeerd gebleven. Bezoekers dachten aanvankelijk dat het geknal kwam van vuurwerk.

Andere grote namen die optraden op het festival, dat volledig was uitverkocht, waren onder meer Luke Combs, Sam Hunt en Jake Owen.

„This girl got shot in the head!”

Poker-ster Dan Bilzerian was ten tijde van de schietpartij aanwezig op de plaats delict. Hij filmde zichzelf en plaatste de video, waarop schoten te horen zijn, op Instagram.