’Tom Petty (66) overleden’

Inmiddels heeft de politie via Twitter laten weten: „De LAPD heeft geen informatie over het overlijden van Tom Petty. Eerdere informatie is onbedoeld verspreid aan sommige media. De LAPD heeft geen rol in dit geheel. We verontschuldigen ons voor eventuele onduidelijkheid die ontstaan is.” CBS baseerde zich in de berichtgeving op de LAPD.

De familie van Petty zou ondertussen besloten hebben dat hij niet gereanimeerd meer mag worden, aldus TMZ. De verwachting is dat hij niet veel langer meer leeft, maar dat hij op dit moment nog wel in leven is. Er zou maandagochtend plaatselijke tijd een pastoor op bezoek zijn geweest bij Petty en zijn familie.

Petty werd in de nacht van zondag op maandag thuis bewusteloos aangetroffen en naar het ziekenhuis gebracht.

De 66-jarige zanger zou in zijn huis in Malibu zijn gevonden. Hij zou een hartstilstand hebben gehad. In het ziekenhuis in Santa Monica zou de zanger aan de beademing zijn gelegd.

Tom Petty brak in de jaren zeventig door met zijn band The Heartbreakers. De groep had hits met Breakdown en Mary Jane's Last Dance.