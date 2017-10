Astronaut gouverneur voor koningin Elizabeth

Ⓒ EPA

Koningin Elizabeth heeft sinds maandag een nieuwe vertegenwoordiger in Canada. Tijdens een plechtigheid in de Senaat is de ex-astronaut Julie Payette geïnstalleerd als de 29e gouverneur-generaal. Vorige maand had Payette op het Schotse kasteel Balmoral al een eerste kennismakingsgesprek met de koningin van Canada.