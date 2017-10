Fotograaf klaagt 50 Cent aan om Instagramfoto

De foto's in kwestie zijn portretten van de Get Rich Or Die Tryin'-rapper. Fotograaf Christopher Pasatieri maakte een reeks foto's van 50 Cent, die in het echt Curtis James Jackson heet. Het auteursrecht van de kiekjes ligt volgens Pasatieri nog bij hem en dus hadden de foto's niet gepubliceerd mogen worden zonder zijn toestemming of een vergoeding.

De portretten kregen veel likes, ruim 50.000 en 43.000. Hoe hoog de schadevergoeding is die fotograaf Pasatieri eist, is niet bekend. De advocaat noch 'Fifty' hebben gereageerd op de aanklacht.