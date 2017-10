Medicijnman: ’Bobbi Kristina gedood door familie’

Jollie Harris III, een spiritueel genezer, is van mening dat Bobbi Kristina gedood is door haar familie. „Niemand hoeft de aarde te verlaten zoals prinses Bobbi Kristina dat heeft gedaan. Het was onmenselijk”, zegt hij.

De man beweert dat hij door Brandi Burnside, de peetdochter van Whitney Houston, was gevraagd om Bobbi Kristina te genezen. Jollie Harris dacht dat hij ’Krissy’ met bijna 8 liter sap gemaakt van verschillende kruiden en oliën „van binnen en buiten” kon genezen.

Bobbi Kristina’s vader Bobby Brown zou vertrouwen hebben gehad in Harris’ geneeswijze. „Hij had tranen in zijn ogen toen ik hem vertelde dat hij vertrouwen moest hebben in God.” Volgens de ’arts’ lag Bobbi Kristina niet in coma. „Ze kon zich bewegen. En ze ademde zelfstandig.” Bobbi Kristina zou geluiden hebben gemaakt en geprobeerd hebben om op te staan.

Pat Houston was, zo beweert Harris, een van de weinigen die niet achter zijn behandeling stond. Bobbi Kristina overleed op 26 juli vorig jaar. „Ik weet 1000% zeker dat ze een grote kans had om te genezen. Ik kreeg namelijk een visioen. God toonde mij een beeld van Bobbi Kristina die weer kon lopen en het podium betrad.”