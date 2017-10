Eva van der Gucht is Vlaamse Dokter Corrie

In 2013 leidde de seksrubriek van Dokter Corrie, een rol van Martine Sandifort, in het Schooltv Weekjournaal tot ophef en bezwaren. Duizenden ouders ondertekenden een petitie tegen de seksuele voorlichting op de publieke omroep. Dokter Corrie werd zelfs besproken in de Tweede Kamer en haalde de journaals. Later kreeg ze een eigen tv-show. Daarin ontvangt Dokter Corrie ook bekende Nederlanders.