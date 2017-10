Jared Leto in film over Hugh Hefner

„Jared is een goede vriend”, zegt regisseur Rater. „Toen ik hem vertelde dat ik de rechten had gekocht van Hef’s levensverhaal, vertelde hij ’Ik wil hem spelen, ik wil hem doorgronden’. En ik geloof ook werkelijk dat Jared dat kan. Hij is een van de beste acteurs van vandaag de dag.”

De voorbereidingen voor de film bevinden zich nog in een prille fase, hoewel de de regisseur al sinds 2007 met de plannen voor de film rondloopt. Eerder was Robert Downey Jr. in beeld om de rol van Hef te spelen.

Playboy-oprichter Hugh Hefner overleed woensdag 27 september op 91-jarige leeftijd,