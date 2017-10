Gouden Griffel voor Naar het noorden

„Meinderts maakt steeds hevige honger en kou voelbaar in schrijnende scènes, pijnlijke details en krachtige zinnen. Het is een prachtig boek met gedurfd slot waarin Meinderts in sobere taal een indringend beeld van de ontwikkeling van een jongen in oorlogstijd geeft”, vindt de jury.

Meinderts (Den Haag, 1953) schrijft verder liedjes, verhalen en gedichten en vertaalt prentenboeken.