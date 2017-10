Fan Madonna krijgt half miljoen na arrestatie

Aanvankelijk had Robert Linhart 5 miljoen dollar geëist. Dinsdag diende de rechtszaak. De jury had een uur nodig voor beraadslaging en sprak zich uit in het voordeel van Linhart. Hij krijgt 455.000 dollar voor letselschade. De man is tevreden en spreekt van rechtvaardigheid.

Het voorval vond plaats in 2010. Robert Linhart bivakkeerde destijds voor de deur van Madonna. Hij hield een bord omhoog waarop hij de artiest vroeg tijd voor hem vrij te maken. Toen de politie de man vroeg te vertrekken, weigerde hij. Daarop werd de gepensioneerde brandweerman aangehouden. De fan beweerde dat de agenten hem daarbij als boksbal gebruikten, en hem op de rug, nek, schouders en arm hebben geschopt en geslagen.

De stalker wilde de zaak aanvankelijk schikken voor 3 miljoen dollar, maar de autoriteiten besloten de rechtszaak door te laten gaan.