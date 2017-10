Stefan Stasse boos om gedwongen vertrek

De NPO is voornemens om Stenders in januari terug te laten keren op zijn dagelijkse plek tussen 14.00 en 16.00 uur. Dit zou zijn besloten nadat het verdwijnen van het populaire Platenbonanza op veel kritiek bij luisteraars stuitte. Als dit gebeurt, schuift Annemiek Schollaardt op naar het tijdslot van de Staat van Stasse op Radio 2, van 20.00 tot 22.00 uur. Stasse zou dan moeten verhuizen naar Radio 5.

„Als nou werd gezegd: ’Beste Stefan, we moeten verjongen en gezien je leeftijd...’ Of; ’je muziekkeuze slaat niet meer aan bij de luisteraar’. Maar ik heb van de NPO nog altijd geen enkel inhoudelijk argument gehoord waarom ik weg moet. En die zijn er ook niet. Ik kan er geen chocolade van maken, want we halen uitstekende luistercijfers in onze doelgroep”, zegt Stasse.

Ook KRO-NCRV, de omroep van Stasse, is het niet eens met het voornemen van de NPO. Volgens mediadirecteur Jochem de Jong overweegt de omroep juridische stappen als de verhuizing van Stasse naar Radio 5 doorgaat.