Sylvia Hoeks was dol op Blade Runner

Sylvia Hoeks verwacht dat het langverwachte vervolg hetzelfde effect heeft op bioscoopbezoekers. „Toen ik het resultaat zag kon ik het eerste uur geen woord uitbrengen. Van het eerste moment tot aan het eind was ik helemaal bevlogen. De film duurt wel 2,5 uur, maar die tijd vloog voor mij voorbij. Heel bijzonder. Ja, ik denk dat de film enorm impact gaat hebben. Toen ik de set opstapte van deze film had ik weer hetzelfde gevoel als wat ik als klein meisje had toen ik deze film zag. Dat onaardse, intense gevoel.”

Blade Runner 2049 is een eerbetoon aan het origineel uit 1982. Sylvia: „Regisseur Denis Villeneuve noemt het ook wel een loveletter aan het origineel. Toen hij op jonge leeftijd voor het eerst de film zag, voelde hij dat hij filmmaker zou kunnen worden. De film heeft zijn levenspad eigenlijk geopend. Hij wilde daarom echt een eerbetoon aan het origineel maken.”

Arthousefilm

De set van Blade Runner 2049 in Boedapest voelde „als een plek waar creativiteit tot bloei kon komen en waar we mochten improviseren.” Sylvia: „Op deze set was veel respect en was het heel rustig. Er was concentratie en focus. Denis stond heel erg open voor dingen, wat ik heel sterk vond. De set voelde voor mij meer als een arthousefilm in plaats van een echte blockbuster. Er was veel vrijheid om aan het karakter te bouwen.”

Auditie deed Sylvia met een selftape, tussen de opnames door van de Duitse film Whatever Happens. „Ik had helemaal geen tijd om auditie te doen, want ik had iedere dag opnames. Uiteindelijk heb ik middenin de nacht in een gehuurd appartement een tape opgenomen. Ik heb me verkneukeld bij het opnemen van die tape, want ik ben best wel een nerd daarin. Ik vind dat heel leuk om te doen. Ik heb de tape opgestuurd en dacht er verder niks bij. Uiteindelijk werd ik door Denis uitgenodigd in Montreal. Toen mocht ik improviseren met echte scènes uit het script. Ik dacht dat ik het helemaal verneukt had. Ik moest 2,5 maand wachten tot ik hoorde dat ik de rol had. Ik was door het dolle heen.”

Legende

Op de filmset was veel geheimzinnigheid. „Ik mocht er met niemand over praten waar de film over gaat”, zegt Sylvia. In Blade Runner 2049 is Sylvia Hoeks te zien met onder anderen Ryan Gosling, Harrison Ford en Jared Leto. „Harrison Ford is een legende. Ik was heel nerveus toen ik hem voor het eerst ontmoette, maar het ijs was snel gebroken toen we in een klein kamertje zaten en hij een mop vertelde.”