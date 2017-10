Koning opent nieuw gebouw Eurojust

De in 2002 opgerichte organisatie heeft tot taak de samenwerking tussen nationale autoriteiten in de strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit te bevorderen. Eurojust behandelt ongeveer 2000 zaken per jaar.

Het nieuwe pand aan de Johan de Wittlaan bestaat uit opvallende aaneengeschakelde glazen panelen. In het twaalf verdiepingen tellende gebouw is plaats voor vierhonderd werkplekken; op dit moment telt de organisatie 260 werknemers. In het pand komen mensen uit 31 verschillende landen te werken. Het gebouw is ontworpen door architectenbureau's Mecanoo, Royal Haskoning en DS Landscape Architects.