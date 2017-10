Tom Dumoulin en André van Duin te gast in College Tour

Dat heeft omroep NTR laten weten. In College Tour mogen studenten de gast het hemd van het lijf vragen. Presentator Twan Huys ontving in zijn programma al veel prominenten uit binnen- en buitenland.

André van Duin loopt al meer dan vijftig jaar mee in de Nederlandse showbusiness, als komiek, zanger, acteur en presentator. Zijn lijst van verdiensten loopt van revues met Frans van Dusschoten en carnavalskrakers als Willempie via De Dik Voormekaar Show en Heel Holland Bakt naar de theaterproductie Hendrik Groen, waar Van Duin binnenkort mee de theaters in gaat.

De Israëlisch-Britse kok Ottolenghi is bekend door zijn op groenten gebaseerde kookstijl, die een mix is van oosters en westers. De Amerikaans-Cubaanse zangeres Gloria Estefan werd wereldberoemd met hits als Conga en Get On Your Feet. Op dit moment draait in Utrecht een musical over haar leven.

Dumoulin beleefde in 2017 het meest succesvolle jaar uit zijn carrière. Hij won de Giro d'Italia en werd wereldkampioen wielrennen tijdens de individuele tijdrit in Noorwegen. Lanting reisde voor zijn werk de hele wereld rond en fotografeerde bijna alle dieren en natuurfenomenen die er bestaan. Hij is ambassadeur van het Wereldnatuurfonds.

Klein werd in 1999 bekend met haar debuut No Logo, over de grote macht van multinationals. Ze geldt als boegbeeld van de antiglobalistenbeweging.