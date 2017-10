David Beckhams zoveelste tatoeage: geluksgetal 7

De tatoeage was duidelijk te zien toen hij sprak op een persconferentie in Japan. De betekenis behoeft amper uitleg; nog niemand is vergeten dat de oudvoetballer nummer 7 droeg op het shirt van zijn eerste voetbalclub Manchester United en op het shirt van het Engelse nationale elftal. In 2011 begon hij zelfs zijn dochter Harper ’Seven’ te noemen in 2011, als nog een hint naar zijn dagen als voetballer. Dat schrijft de Daily Mail.

Ook zijn 18-jarige zoon Brooklyn koos voor het getal zeven, maar hij liet het in woorden tatoeëren op zijn onderarm.

Geen spijt

De eerste tatoeage van de voetballer was in 1999, na de geboorte van zoon Brooklyn. Inmiddels zit hij over de veertig tatoeages, waaronder de naam van dochter Harper en de naam van zijn vrouw Victoria in het Hindi. Andere symbolische tatoeages zijn ’99’, het jaar dat het glamourstel trouwde en ’ 2006’, het jaar dat ze een commitment ceremonie hielden.

„Van geen enkele heb ik spijt”, zegt Beckham. „Ze hebben allemaal betekenis en dat is belangrijk voor tatoeages.” Als merkambassadeur van Las Vegas Sands, een casino en hotel, is hij momenteel in Japan. Met zijn vrouw en kinderen ver weg in Londen, maar in inkt op zijn huid altijd dichtbij.