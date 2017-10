Celine Dion geeft aan slachtoffers Las Vegas

Tijdens haar show stond Celine uitgebreid stil bij de schietpartij die aan veel bezoekers van een countryfestival in de stad het leven kostte. „We hebben zo veel mooie en onschuldige mensen verloren”, zei ze. „Vanavond laten we de nabestaanden zien dat we ze steunen en dat we ze helpen met het vreselijke verlies dat ze hebben geleden.”

De zangeres sprak ook over de hulpdiensten die volgens haar veel goed werk hebben verricht. „En dat geldt ook voor degenen die zich ontfermden over mensen die ze totaal niet kenden maar de helpende hand uitstaken toen dat hard nodig was.” Op het podium had Celine de hashtag #vegasstrong die veel werd gebruikt op Twitter laten projecteren.

Het is niet duidelijk hoeveel geld Celine heeft opgehaald met haar concert. Volgens E! News was de show helemaal uitverkocht.