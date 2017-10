“Broertje“ Doutzen wint Elite Model Look

15 okt. 2015 in ENTERTAINMENT

VIDEO - Anouk Thijssen en Mattia Creamza hebben de grote prijzen in de wacht gesleept bij de Elite Model Look 2015 wedstrijd. Dat is woensdag in de Amsterdamse Beurs van Berlage bekend geworden.

Kopieer naar clipboard

Meer weergeven