Bijna twee miljoen kijkers voor Dance Dance Dance

Dat blijkt uit de kijkcijfers die Stichting KijkOnderzoek zondag bekendmaakte. In de halve finale was te zien hoe Humberto Tan en zijn dochter Julia de finale niet haalden.

In de finale nemen Pip Pellens en Pim Wessels het volgende week op tegen Achmed Akkabi en Fockeline Ouwerkerk. Deze week werd bekend dat Dance Dance Dance volgend jaar een tweede seizoen krijgt.

De voetbalsamenvattingen in Studio Sport Eredivisie staan op de tweede plek in de Dag Top 25, met 1,72 miljoen kijkers. Ook het Achtuurjournaal, Ik vertrek 10 jaar, What the Frans en Kassa haalden meer dan een miljoen kijkers. Naar de finale van het Junior Songfestival keken 366.000 mensen. De halve finale van het EK volleybal tussen Nederland en Turkije trok 's middags 381.000 kijkers.