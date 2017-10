Pauley Perrette stopt met NCIS

Koning Felipe heeft veel kritiek over zich heen gekregen nadat hij zich dinsdagavond in spijkerharde bewoordingen had uitgelaten over de onafhankelijkheidswens van Catalonië en de daardoor ontstane crisis in Spanje. Steun was er wel van hardcore monarchisten en regeringspartij Partido Popular, die het toejuichten dat de koning de ondeelbaarheid en eenheid van Spanje nog eens had onderstreept.