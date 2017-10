Justin Theroux heeft weerwoord tegen buurman

De slepende ruzie gaat over geluidsoverlast. Eerst beschuldigde Justin buurman Norman Resnicow ervan de renovatie van het huis van de acteur en Jennifer Aniston te saboteren. Daarna vlogen de beschuldigingen over en weer met als voorlopig dieptepunt de aanklacht die Justin voor zijn kiezen kreeg vanwege overlast door de renovaties en een blaffende hond.

Justin heeft bij de rechtbank een verklaring ingeleverd waarin hij niets heel laat van de beweringen van Resnicow. Zo zegt de acteur dat de buurman hem wil dwingen tot het installeren van peperdure geluidswerende spullen om zo te verhullen dat hij zelf geluidsoverlast veroorzaakt. De politie zou keer op keer naar Resnicow zijn gestuurd door omwonenden vanwege de herrie die hij maakt.

Ook het verhaal over de blaffende hond weerlegt Justin. Hij zegt dat er sinds 2011 geen hond meer in het huis aanwezig is. En in de tijd dat er wel een viervoeter woonde, werd er nooit geklaagd over geluidsoverlast. Ook heeft Justin bewijzen bij de rechtbank ingeleverd dat Resnicow de bouwvakkers hindert bij hun werkzaamheden aan zijn huis.