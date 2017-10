Kate Bush en Radiohead mogelijk in Hall of Fame

Jaarlijks wordt een select groepje artiesten uitverkoren voor de Rock and Roll Hall of Fame. Dit jaar stemmen meer dan negenhonderd mensen uit de muziekindustrie, historici en muzikanten op hun favoriet. Daarnaast wordt een publieksstem meegewogen bij de selectie van de nieuwe rockiconen. Om in aanmerking te komen voor een nominatie, moeten artiesten minstens 25 jaar geleden hun eerste single hebben uitgebracht.

In totaal zijn achttien artiesten genomineerd voor 2018. Het lijstje kent veel oud-genomineerden die de eervolle plek eerder misliepen, zoals rockband Bon Jovi, rapper LL Cool J en synthpopband Depeche Mode.

Chaka Khan

Omdat bands vaak van samenstelling wisselen, bepaalt de Hall of Fame sinds vorig jaar per bandlid of ze in het rockerspantheon worden bijgezet. Zo is dit jaar de band Rufus mét funkzangeres Chaka Khan genomineerd.

Het museum maakt in december de vijf nieuwe leden van de Hall of Fame bekend. In april worden ze met een grote show in Cleveland gepresenteerd. Vorig jaar viel die eer Pearl Jam, Joan Baez en Electric Light Orchestra (ELO) te beurt.

Alle genomineerden op een rij (in alfabetische volgorde):