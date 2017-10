Winona Ryder emotioneel kapot door Stranger Things

Ze vertelt aan het novembernummer van Marie Claire dat ze het gevoel had dat ze elke dag huilde of gek werd. „Het was een soort oerding. Misschien ben ik dit keer te ver gegaan voor een rol.”

Zelf kinderloos onthult de 45-jarige actrice dat ze haar moeder om avies heeft gevraagd om de emoties van Joyce goed te kunnen spelen. „Hoe voelt het als je kind vermist is; zou je weigeren te geloven dat je kind echt weg is, als elke logica erop duidt dat dat wel zo is?” Ze onthult dat ze door het spelen van de rol van Joyce, besefte hoe een moeder zich moest voelen.

De scienfefictionserie Stranger Things werd in Amerika gauw ongekend populair. Sinds juli 2016 is de serie ook in Nederland op Netflix te volgen.