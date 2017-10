'Beliebers' vallen Lena Dunham aan

De tekst van het nummer What do you mean stuitte de Girls-actrice tegen de borst, dus liet ze cryptisch weten niet te waarderen 'dat er nog steeds nummers worden gemaakt over meisjes die 'ja' zeggen terwijl ze 'nee' bedoelen. De trouwe Bieber-fans namen direct aan dat het over Justins hit ging en haalden uit naar Lena.

"Als je JB iets te zeggen hebt, doe het dan in zijn gezicht, trut!", liet een boze 'Belieber' weten. "Ga dood, mislukkeling", schreef een opgefokte fan als reactie. "Doe iets met je leven, trieste vrouw", reageerde een ander.

Veel mensen noemden de actrice hypocriet, omdat zij zelf in haar boek uitspraken had gedaan dat ze haar zusje wel eens betast had uit kinderlijke nieuwsgierigheid. Dunham is echter ook activiste bij een beweging die vrouwenhandel bestrijdt, aangezien ze zelf ooit slachtoffer werd van een verkrachter.

Wat betreft Bieber laat Lena weten geen moeite te hebben met de zanger, ook niet omdat haar beste vriendin Taylor Swift hem de oorlog zou hebben verklaard toen het uitging tussen Bieber en Taylors beste vriendin Selena Gomez. "Hoe kan iemand denken dat ik problemen zou hebben met Bieber?", grapte Dunham bij een foto waarop ze hetzelfde kapsel heeft als de zanger.

Bieber legde eerder uit dat zijn nummer een onschuldige lading heeft en dat het gaat over meisjes die wisselvallig zijn. "Het ene moment zeggen ze dit, maar bedoelen ze iets anders. Ik heb geen idee wat ze bedoelen, daarom vraag ik het", verklaarde hij aan Ryan Seacrest.