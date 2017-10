Qmusic zet Igmar Felicia naast Mattie Valk

Igmar vindt het „enorm tof om de ochtendshow op Qmusic te mogen gaan maken.” Igmar: „Wat is er mooier dan ochtendradio? Samen met de luisteraar wakker worden en ervoor zorgen dat ze knallend de dag beginnen, daar gaan we voor zorgen!

In zijn eerste week wordt Igmar gelijk in het diepe gegooid. Het is namelijk ’Igmar’s Black-out week’. Igmar zal de hele week geblinddoekt, met koptelefoon op en watjes in zijn neus gedropt worden in een heftige situatie. Als zijn blinddoek af gaat moet hij zich meteen zien te redden in gekke, enge of moeilijke omstandigheden. „Geen idee wat Mattie en Fien voor me hebben bedacht, maar ik ga me laten verrassen. Daar is radiomaken in mijn ogen voor bedoeld.”

Igmar (27) begon zijn carrière in 2013 bij SLAM!FM waar hij na een paar keer invallen al snel zijn eigen show kreeg. In 2013 en 2014 werd hij genomineerd voor een Marconi Award voor Aanstormend Talent en in 2014 verzilverde hij deze nominatie ook. Ook werd zijn programma in 2016 genomineerd voor een prestigieuze Gouden RadioRing.