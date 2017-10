Lil’ Kleine: ik ben er gewoon uitgestemd

„Het is de hel”, zei de rapper op Radio 538 over zijn deelname aan het survivalprogramma. Toch kijkt hij voldaan terug aan zijn korte verblijf op het eiland. Hij realiseerde dat hij in Nederland wel een heel prettig leven heeft. „Als je ziet hoe de mensen daar moeten leven… dat is echt next level.”

Intussen maakt Lil’ Kleine zich op voor zijn show in Carré van vrijdag. „Ik ben er klaar voor, maar ik heb wel spanning”, zei hij over de première in het Koninklijke Amsterdamse theater. „Het wordt wel heel mooi. Met een rode loper en iedereen komt in pak!”