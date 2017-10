Klangstof komt met nieuwe nummers

Koen sprak met dj Roosmarijn Reijmer over Close Eyes To Exit, de debuutplaat waarmee Klangstof genomineerd is. Tussen neus en lippen door vertelde de in Noorwegen opgegroeide muzikant dat er nieuw werk zit aan te komen.

„Tijdens onze tour door Amerika zaten we vaak in de bus wat te spelen”, legde hij uit. Er ontstonden zo een paar nieuwe nummers die de band snel uit gaat brengen.

Klangstof kan nu al terugkijken op een geslaagd 2017. Naast de nominatie voor de 3voor12 Award sleepte de band ook nog een Edison voor beste alternative album in de wacht. In Amerika was de band te zien op het prestigieuze Coachella festival, Ook op Sziget was de band te zien.