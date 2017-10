Sevdaliza wint 3voor12 Award

Juryvoorzitter Atze de Vrieze noemde de keuze van de jury “vrij unaniem”. Het album is volgens de de twaalfkoppige jury niet alleen muziek, maar een complete mix tussen beeld en geluid. “Bovendien heeft Sevdaliza het niveau van Nederland ruimschoots ontstegen”, zei De Vrieze. In de jury zaten artiesten, journalisten en luisteraars van 3voor12. In een reactie zei Sevdaliza enorm verrast te zijn door de winst.

In totaal waren zes albums uit verschillende genres genomineerd. Naast de plaat van Sevdaliza waren dat Thomas Azier met Rouge, Ronnie Flex met zijn kaskraker Remie, Youth Hunt van The Homesick, Cousins van de Utrechtse troubadour Kim Janssen, en Klangstof met Close Eyes To Exit.

De 3voor12 Award werd voor de veertiende keer uitgereikt. De Jeugd van Tegenwoordig, Jacco Gardner, Blaudzun, Typhoon en Opgezwolle sleepten de prijs eerder in de wacht. De Staat won hem zelfs twee keer. Dat gebeurde in 2009 en vorig jaar.