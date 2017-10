Prince liet wandelstok eersteklas overvliegen

De show My Name Is Prince geeft een mooie inkijk in het wonderlijke leven van de vorig jaar overleden artiest en zijn obsessie voor details. In het oog springen vooral de speciaal voor hem aangepaste gitaren. Maar ook zijn uitzinnige kostuums zullen de aandacht trekken. En fans leren de extravagante Prince ook offstage beter kennen; zo zijn bijvoorbeeld de oorbellen te zien die hij droeg naar een basketbalwedstrijd.

De directeur van zijn archief, Angie Marchese, vertelt over de precisie van de performer. „Hij was eens klaar voor een event op de rode loper in Los Angeles. Toen besefte hij dat zijn wandelstok nog in Paisley Park lag. Die werd toen eersteklas naar de westkust gevlogen. Precies toen hij uit de wagen stapte om de rode loper op te gaan, arriveerde die.”

Zen

Wie wil ervaren hoe het was voor Prince om backstage te zijn vooraf en na de optredens, koopt een VIP-ticket, dat toegang verschaft tot een nagemaakte kleedkamer. „Backstage was het altijd juist heel rustig, een soort van zen. Mensen hingen er wat rond, maar Prince was altijd bezig zich mentaal voor te bereiden op het optreden. Hij wilde altijd het beste geven.

De garderobe is voor het eerst te bezichtigen op 27 oktober in de O2-arena in Londen, de plaats waar de zanger tien jaar geleden een record brak met 21 optredens achter elkaar. De tentoonstelling zou in eerste instantie daarom ook 21 dagen duren, maar deze week werd besloten dat de items 72 dagen te zien zullen zijn.