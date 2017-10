’Emma Stone nieuwe gezicht van Louis Vuitton’

Emma Stone zal voor Vuitton opduiken in commercials en advertenties in glossy’s en zal daarnaast op rode lopers verschijnen in dure Louis Vuitton-jurken. Volgens een bron van de krant had de Franse producent van luxegoederen LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) veel geduld nodig om Stone over te halen voor de klus. Ze was aanvankelijk erg terughoudend. Met de overeenkomst zou een bedrag van 6 tot 10 miljoen dollar gemoeid zijn.

Alicia Vikander ging Emma Stone voor, zij verbond zich in 2015 aan het merk. Andere sterren die meewerkten aan campagnes van het Franse modehuis zijn Diane Kruger, Uma Thurman, Gisele Bündchen, Pharrell Williams, Scarlett Johansson, Kanye West, Angelina Jolie, Muhammad Ali en Michelle Williams.