Acteur James Woods (70) stopt met acteren

Woods speelde de afgelopen vijftig jaar in bijna 150 films en televisieseries. De acteur won tientallen prijzen en werd tweemaal genomineerd voor een Oscar. Hij was te zien in een groot aantal klassiekers, zoals Casino, Videodrome en Salvador.

Ook sprak Woods stemmen in voor een groot aantal animatiefilms. Zo vertolkte hij de rol van schurk Hades in de succesvolle Disney-film Hercules uit 1997.

De acteur klaagde recent dat zijn conservatieve denkbeelden ervoor zorgden dat hij minder rollen kreeg in Hollywood.