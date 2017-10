Rapper Nelly opgepakt voor verkrachting

TMZ claimt dat insiders van de Amerikaanse politie zeggen dat een vrouw zegt verkracht te zijn in de tourbus van de rapper, in Washington, waar hij heeft opgetreden. Momenteel is hij samen met het countryduo Florida Georgia Line op tournee en staat er voor zaterdagavond nog een concert gepland in Washington.

Volgens de entertainmentwebsite beschuldigt het slachtoffer alleen Nelly van de verkrachting, die vrijdag op zaterdagnacht zou hebben plaatsgevonden.