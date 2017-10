Kit Harington was te ongeduldig voor aanzoek

„Ik had verschillende plannen voor het aanzoek”, biecht Kit op in The Jonathon Ross Show. „Ik wilde wat lampjes in de bomen hangen en allemaal romantische dingen doen, maar toen we op het platteland waren en naar een prachtige sterrenhemel keken, terwijl we rode wijn dronken aan een kampvuur, kwam ik te vroeg.”

Kort daarna verontschuldigt hij zich voor de pikante metafoor. „Sorry, dat is een slechte manier van uitdrukken! Wat ik bedoelde te zeggen was, dat ik veel te vroeg mijn aanzoek deed. Niet dat ik te vroeg klaarkwam.”

De acteurs bevestigden in september hun verloving. Kit en Rose ontmoetten elkaar op de set van Game of Thrones en zijn al ruim vijf jaar samen.