Vin Diesel neemt het op voor Dwayne Johnson

„Ik weet dat er veel wordt gespeculeerd over de reden waarom Fast 9 is uitgesteld, maar het zou oneerlijk zijn om te zeggen dat het iemands schuld is”, begint Vin zijn verhaal op Instagram bij een foto van zichzelf en Johnson. Volgens Diesel moet de cast niet uit het oog verliezen dat ze zo succesvol zijn dankzij de trouwe fans van de Fast & Furious. „Maar, zoals elk voertuig dat al acht keer rondom de wereld is gereisd, is de franchise toe aan wat onderhoud. Mijn goede vriend en de godfather van Universal, Ron Meyer, heeft mij de kans gegeven om dat te doen. We hebben binnenkort spannend nieuws voor jullie.”

Volgens Gibson kan Johnson er niet tegen dat hij niet de enige grote naam op de filmposter is. Dwayne, oftewel The Rock, zou daarom werken aan een spin-off met zichzelf in de hoofdrol. En die film zou de boel vertragen. Om deze reden haalde Tyrese vorige maand ook al uit naar Dwayne.

Dat juist Diesel het nu opneemt voor The Rock is toch wel opmerkelijk. De twee kregen vorig jaar nog ruzie, nadat Johnson op Facebook had uitgehaald naar bepaalde mannelijke Fast & Furious-collega’s. Hij noemde ze onder meer lui en onprofessioneel.